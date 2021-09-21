Кремль отказался прислушиваться к решению ЕСПЧ по Литвиненко

Европа обвинила Россию в смерти экс-офицера ФСБ

В Москве назвали голословным решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об ответственности России за смерть экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сомнение, что европейский суд имеет все необходимые полномочия для владения этой информацией.

"Вы знаете, что до сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобные утверждения, как минимум голословно. Мы не готовы прислушиваться к таким решениям", - заявил он (цитата по РИА Новости).

Ранее ЕСПЧ назвал Россию ответственной за смерть экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко и обязал Москву выплатить вдове Марине Литвиненко 100 тысяч евро компенсации морального вреда, а также покрыть судебные издержки в размере 22,5 тысячи евро.

Александр Литвиненко умер в Лондоне в ноябре 2006 года. Экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Великобритания обвинила в его отравлении российских граждан Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна. Однако материалы расследования тщательно засекречены. Все запросы Москвы британская сторона проигнорировала, не предоставив никаких доказательств.

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