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ВОЗ дала совет вакцинным скептикам

13:39
  • вторник
  • 21 сентября 2021

Представитель организации подчеркнула эффективность вакцин

Вакцины эффективно выполняют свои функции, поэтому так называемым вакцинным скептикам следует получить больше информации об этих препаратах. С таким заявлением во вторник, 21 сентября, выступила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
В России стартовало производство вакцины AstraZeneca

Представитель ВОЗ напомнила, что вакцины были созданы, чтобы предотвратить госпитализацию, тяжелое течение болезни и летальный исход. С этой точки зрения препараты работают — и работают очень хорошо.

Харрис также указала, что большинство тех, кому требуется госпитализация при коронавирусной инфекции из-за тяжелого хода болезни, а также большинство летальных случаев приходятся на тех, про не сделал прививку.

Вакцинным скептикам, которые сомневаются в эффективности вакцин, Харрис посоветовала проконсультироваться с министерствами здравоохранения своих государств или изучить научную литературу, сообщает РИА Новости.

Количество случаев коронавирусной инфекции в мире уже превысило 228 млн, умерли от COVID-19 более 4,6 млн человек. В России ситуация с коронавирусом также остается напряженной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По данным ведомства, более 700 тысяч россиян проходят лечение от коронавируса, из них 162 тысячи человек находятся в стационарах.

Для сдерживания коронавируса в России продолжается масштабная вакцинация. По состоянию на 17 сентября первым компонентом были привиты почти 47,5 млн жителей страны, полностью вакцинированы (сделали обе прививки) 41 человек.

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