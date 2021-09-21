Эксперт: система ДЭГ эффективна и готова к широкомасштабному использованию

В будущем с его помощью можно будет выбирать и президента

Система электронного голосования эффективна и готова к широкомасштабному использованию. Такое мнение высказал директор центра технологий распределительных реестров Санкт-Петербургского государственного университета Максим Рукинов.

"Система электронного голосования на настоящий момент времени - это эффективная, готовая к широкомасштабному использованию, то есть к выводу на уровень голосования по выборам сотрудников, например, федеральных органов, президентов в перспективе. И технология уже позволяет эту систему эффективно использовать", - отметил Рукинов.

Он отметил, что онлайн-голосование удобно для голосующего, так как позволяет человеку принимать участие в нем, не выходя из дома.

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