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У магазина в Москве нашли тела двух мужчин и женщину без сознания

13:47
  • вторник
  • 21 сентября 2021

Начата проверка

Двое мертвых мужчин и женщина без сознания найдены около магазина на северо- востоке Москвы.

Инцидент произошел 21 сентября в столичном районе Лианозово на улице Псковская. 50-летний и 62-летний мужчины погибли, 67-летнюю женщину удалось спасти. Она госпитализирована, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Правоохранительные органы начали проверку. Причина смерти мужчин устанавливается. Телеканал РЕН сообщает, что компания отравилась суррогатным алкоголем.

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