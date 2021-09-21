У магазина в Москве нашли тела двух мужчин и женщину без сознания

Начата проверка
Двое мертвых мужчин и женщина без сознания найдены около магазина на северо- востоке Москвы.
Инцидент произошел 21 сентября в столичном районе Лианозово на улице Псковская. 50-летний и 62-летний мужчины погибли, 67-летнюю женщину удалось спасти. Она госпитализирована, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Правоохранительные органы начали проверку. Причина смерти мужчин устанавливается. Телеканал РЕН сообщает, что компания отравилась суррогатным алкоголем.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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