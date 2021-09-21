В Москве открылось первое отделение детской паллиативной помощи

Главное для пациентов детского хосписа - поддержка близких

В столице открылось первое детское отделение паллиативной помощи. От старого здания остались только стены. Палаты и другие помещения отремонтированы и оборудованы по высшему стандарту. Сделано всё, чтобы хоспис больше напоминал дом. Но главное для таких пациентов - поддержка близких. И теперь для этого нет никаких преград.

В Первом Московском детском хосписе при Многопрофильном центре паллиативной помощи закончен ремонт новых семейных палат. Теперь здесь смогут разместить вместе с родителями до 30 маленьких пациентов. Поддержка близких – самое главное для тех, кого невозможно вылечить.

"Это отделение мы как раз и отремонтировали с перспективой на помещение сюда детей с семьёй. Большие палаты площадью метров 25, где может разместиться вся семья. То есть мы абсолютно не противимся тому, чтобы приехали папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра – пожалуйста, вы можете находиться тут вместе с ребенком со своим, и это только приветствуется", - говорит замглавного врача по паллиативной помощи детям ГБУЗ "Центра паллиативной помощи" Департамента здравоохранения г. Москвы Юрия Суханов.

Галина Павлова вместе с сыном Костей живут в хосписе уже три месяца. На днях Косте исполнилось 3 года.

"У нас 3 сентября был день рождения у Костика, нам волонтеры подарили шарики. Клоун к нам приходил. Часто здесь мероприятия всякие проводятся. Бывает, музыканты приезжают сюда. Персонал здесь вообще отличный. Врачи – от Бога!" – говорит Павлова.

Глава семьи живет и работает во Владимире, поэтому выбирается в хоспис только на выходные. Революционный прорыв в больничных правилах: с животными сюда можно! Такого терапевтического подхода пока нет нигде в нашей стране. Ведь эмоциональная поддержка – лучшее лекарство для всех, даже для тех, у кого почти не осталось надежды, уверены в хосписе.

"Ребенок должен жить полноценной жизнью. Он должен радоваться жизни, должен ощущать запах осени, должен сходить погулять, ручкой потрогать траву, чтобы ему на нос упала снежинка и его пощекотала, чтобы он пообщался с каким-то животным!" – говорит Юрий Суханов.

У шестилетнего Вани из Новосибирска – сложная опухоль мозга. Совсем недавно ему установили голосовой клапан, и теперь Ваня снова может говорить:

— Я что, супергерой что ли?

— Ты - супергерой!

— Для меня ты точно супергерой! – говорит мама.

За последние два года вместе с мамой они сменили 5 разных больниц. И только здесь по-настоящему почувствовали себя как дома:

"Нет вот этого страшного ощущения названия этого места. Чем отличается от других? Наверное, человеческим отношением персонала", - говорит Ирина Сидорова.

В Первом Московском детском хосписе возможно всё, даже прогулки для тех, кто дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. При отделении также работает выездная паллиативная служба. Самому младшему пациенту - Андрюше Горину - всего год. Несмотря на то, что сразу после рождения мать от него отказалась, рядом с ним лучшие врачи, и можно точно утверждать - он на этой земле не один. Единственное, чего ему не хватает сегодня – чтобы родной человек всегда был рядом.

Ольга Демидова, "ТВ Центр".

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