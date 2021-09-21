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Почти 70 человек спасли сотрудники МЧС на московских водоемах

15:17
  • вторник
  • 21 сентября 2021

Количество ЧП на воде снизилось

Число происшествий на московских водоемах этим летом снизилось на 17%. Об этом говорили на пресс-конференции, посвященной безопасности на водных объектах, несмотря на сильную жару количество ЧП уменьшилось с прошлого года со 115 до 96.

Самыми распространенными и опасными нарушениями остались купание в запрещенных местах и в нетрезвом виде. Все  зоны отдыха тщательно патрулировали, благодаря чему удалось спасти 66 человек.

"Был организован постоянный контроль за их состоянием. Общий состав группировки сил и средств, обеспечивающие безопасность людей на водных объектах, с учетом и привлеченных добровольцев - это более 3000 человек, свыше 300 единиц техники", - сообщила врио заместителя руководителя территориального органа МЧС России по Москве Надежда Ершова.

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