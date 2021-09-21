Экспозиция о горных тропических лесах открылась в "Аптекарском огороде"

Все растения питаются влагой от тумана

Прогуляться по горному тропическому лесу теперь можно и в Москве. В Аптекарском огороде открылась оранжерея, которая не работала более 20 лет. Здесь, среди старинной кладки и прохлады, появились уникальные экзотические растения со всего света.

Среди скал и упавших деревьев можно рассмотреть редкие орхидеи, а ещё необычные папоротники, хвощи, лианы и бромелии - одна из них сейчас цветет. В "Аптекарском огороде" открылась выставка-путешествие, которая переносит на горные склоны Мексики, Шри-Ланки или Эквадора, покрытые туманом.

"Все растения питаются влагой от тумана. У нас здесь поставлены туманные установки… Капли воды скапливаются на ваях, так называются листья папоротника, или на других растениях. В итоге образуются очень влажные сообщества, в которых невысокая температура", - объясняет директор Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм.

Несмотря на тропический климат, в этом туманном лесу довольно прохладно. Все как в горах: на высоте до 4,5 тысячи метров средняя температура от 8 до 20 градусов. В этих лесах относительно невысокие деревья, в основном древовидные папоротники, камелии и экзотические родственники магнолий. А на поляне можно рассмотреть хищные сарацинии. Уникальную природу тропического высокогорья увидеть вживую очень сложно - это труднодоступные и тщательно охраняемые регионы.

Экспозиция "Горный туманный лес" открылась в теплице 18 века, которая много лет была закрыта на реконструкцию. Старинная кладка, колонны и балки - теперь часть архитектуры современной Субтропической оранжереи, которая стала намного больше. Здесь появятся растения Южной Африки и бамбуковые заросли. Но ботаническая коллекция с туманных вершин останется, и будет дополняться.

"Идея в том, чтобы попробовать организовать несколько экспедиций, когда это будет проще сделать, на Цейлон, на Шри-Ланку, и даже на Калимантан, где на горе Кинабалу, это самая высокая гора одного из самых больших островов в мире в Индонезии, растет огромное количество эндемиков даже этой собственной горы", - говорит Ретеюм.

В туманах "Аптекарского огорода" уже есть растения из Латинской Америки, Индонезии и Эквадора, в планах организаторов дополнить выставку флорой горных лесов со всех континентов.

Наталья Тарасова, Дмитрий Филиппов. "ТВ Центр".

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