В Москве впервые сгорел электробус (видео)

Пассажиров в салоне не было

Минувшей ночью на Дмитровском шоссе загорелся электробус. Машина вспыхнула по пути в парк, пассажиров внутри не было. Водитель не пострадал. Он был готов к внештатной ситуации и вовремя обесточил батарейные блоки.

На кадрах видно, что пламя охватила большую часть салона, передняя часть транспорта полностью выгорела.

Мосгортранс сейчас выясняет причины ЧП. За три года эксплуатации электробусов - это первый подобный случай. По предварительным данным, в районе приборной панели могло произойти короткое замыкание.



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