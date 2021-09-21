В Москве впервые сгорел электробус (видео)

Пассажиров в салоне не было
Минувшей ночью на Дмитровском шоссе загорелся электробус. Машина вспыхнула по пути в парк, пассажиров внутри не было. Водитель не пострадал. Он был готов к внештатной ситуации и вовремя обесточил батарейные блоки.
На кадрах видно, что пламя охватила большую часть салона, передняя часть транспорта полностью выгорела.
Мосгортранс сейчас выясняет причины ЧП. За три года эксплуатации электробусов - это первый подобный случай. По предварительным данным, в районе приборной панели могло произойти короткое замыкание.