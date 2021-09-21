Расходы России на оборону в 2022 году превысят 3,5 трлн рублей

На здравоохранение потратят более 254 млрд рублей

Россия в 2022 году потратит на национальную оборону 3,51 трлн рублей. Это следует из проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы.

Согласно документу, бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение национального проекта "Здравоохранение" составят 254 397,3 млн рублей в 2022 году, 215 601,6 млн рублей в 2023 году и 217 769,9 млн рублей в 2024 году.

На цифровизацию и соответствующий нацпроект власти планируют потратить 210,7 млрд рублей в 2022 году, в 2023 году — 190 525,0 млн рублей, в 2024 году — 188 838,4 млн рублей.

Освоение космоса обойдется федеральному бюджету в 2022-2024 годы примерно в 629,64 млрд рублей.

Еще 14,7 млрд рублей в будущем году будет выделено на деятельность президента и его администрации. По сравнению с 2021 годом эта статья расходов сократится примерно на 7%. Еще почти 8,6 млрд рублей направят в 2022 году из федерального бюджета на деятельность премьера и аппарата правительства РФ.

Проект федерального бюджета предусматривает рост ВВП России в 2021 году на 4,2%, в 2022 году — на 3%. Инфляция прогнозируется по итогам 2021 года на уровне 5,8%, в 2022-2024 годах — 4% ежегодно. Величина госдолга в 2021 году достигнет 17,8% ВВП в 2022 году — 19,4% ВВП, в 2023 году — 20,1% ВВП, в 2024 году — 20,8% ВВП, сообщает ТАСС.

Ранее в ОЭСР предположили, что в 2021 году ВВП России увеличится лишь на 2,7%, хотя в мае организация прогнозировала +3,5%.

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