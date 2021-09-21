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Посольство отреагировало на слухи об ухудшении здоровья президента Туркмении

14:37
  • вторник
  • 21 сентября 2021

СМИ написали, что глава государства в коме

Посольство Туркмении в России прокомментировало сообщения о здоровье президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Ранее в СМИ появилась информация, что 64-летний лидер Туркменистана с 5 июля не появляется на публике и находится в коме.

"Сообщения ряда СМИ о якобы ухудшившемся здоровье президента Туркменистана являются абсолютно недостоверными и не соответствующими действительности", - заявили в диппредставительстве.

Накануне Бердымухамедов провел по видеосвязи расширенное заседание кабинета министров, передает РИА Новости. Участники обсудили актуальные вопросы государственной жизни и рассмотрели проекты ряда документов, добавили в посольстве.

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