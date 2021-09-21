Посольство отреагировало на слухи об ухудшении здоровья президента Туркмении

СМИ написали, что глава государства в коме
Посольство Туркмении в России прокомментировало сообщения о здоровье президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Ранее в СМИ появилась информация, что 64-летний лидер Туркменистана с 5 июля не появляется на публике и находится в коме.
"Сообщения ряда СМИ о якобы ухудшившемся здоровье президента Туркменистана являются абсолютно недостоверными и не соответствующими действительности", - заявили в диппредставительстве.
Накануне Бердымухамедов провел по видеосвязи расширенное заседание кабинета министров, передает РИА Новости. Участники обсудили актуальные вопросы государственной жизни и рассмотрели проекты ряда документов, добавили в посольстве.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram