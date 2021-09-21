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Собянин присвоил имя Юрия Лужкова парку "Садовники"

14:30
  • вторник
  • 21 сентября 2021

Инициаторы займутся его благоустройством

Столичный парк "Садовники" на проспекте Андропова получил имя Юрия Лужкова.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Решение было принято на основании обращения некоммерческой организации "Фонд Юрия Лужкова", пишет агентство "Москва".

Фонд возьмет на себя часть забот по благоустройству парка "Садовники". 21 сентября исполнилось 85 лет со дня рождения бывшего мэра Москвы.

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