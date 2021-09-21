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Собянин поручил выделить средства на ремонт дорог к садовым товариществам в Подмосковье

14:47
  • вторник
  • 21 сентября 2021

До 2023 года на эти цели будут ежегодно выделять по 1 млрд рублей

Московские власти ежегодно будут выделять 1 млрд рублей на ремонт подъездных дорог к садоводческим и огородническим товариществам в Подмосковье. Соответствующее распоряжение во вторник, 21 сентября, подписал мэр столицы Сергей Собянин.
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По итогам заседания президиума правительства Москвы было принято решение о выделении средств в период с 2021 по 2023 годы. Деньги будут переданы Московской области в форме межбюджетного трансферта в рамках реализации соглашения о стратегическом развитии столичного региона

Документ подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в 2018 году. Одним из шести приоритетов данного соглашения является совместная работа по развитию инфраструктуры и обустройству садоводческих и огороднических товариществ.

В Московской области расположены 11,2 тысячи садоводческих и огороднических товариществ, большинство домов в которых принадлежит москвичам. Около 4 млн человек используют их для сезонного или постоянного проживания, сообщает АГН "Москва".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице через два года будет сформирован новый транспортный каркас, который позволит разгрузить центральные улицы и все вылетные магистрали. В его основу лягут четыре хордовые магистрали.

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