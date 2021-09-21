В Татарстане мужчина угрожает взорвать жилую многоэтажку

На место выехали оперативные службы
В Альметьевске (республика Татарстан) пьяный мужчина угрожает взорвать жилой многоэтажный дом.
В полицию об инциденте сообщила местная жительница. Она рассказала, что мужчина пришел пьяным домой и угрожает взрывов.
По адресу улица Сулейманова, 7 выехали оперативные службы. Подробности выясняются.
Местные СМИ сообщают, что злоумышленника зовут Николай Инюшев, он бывший участник боевых действий в Афганистане.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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