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В Татарстане мужчина угрожает взорвать жилую многоэтажку

14:58
  • вторник
  • 21 сентября 2021

На место выехали оперативные службы

В Альметьевске (республика Татарстан) пьяный мужчина угрожает взорвать жилой многоэтажный дом.

В полицию об инциденте сообщила местная жительница. Она рассказала, что мужчина пришел пьяным домой и угрожает взрывов.

По адресу улица Сулейманова, 7 выехали оперативные службы. Подробности выясняются.

Местные СМИ сообщают, что злоумышленника зовут Николай Инюшев, он бывший участник боевых действий в Афганистане.

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