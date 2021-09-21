Мишустин анонсировал индексацию материнского капитала

Средства на эти цели предусмотрены в проекте бюджета

В проекте федерального бюджета России на ближайшие три года предусмотрены средства на индексацию материнского капитала. Об этом во вторник, 21 сентября, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В ходе заседания кабмина глава правительства уточнил, что в бюджете также заложены средства на компенсации при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях. При этом больничные листы по уходу за ребенком до восьми лет будут оплачивать в размере 100% от среднего заработка, независимо от стажа родителя.

Пособия и единовременные выплаты с 2022 года будут начислять в беззаявительном порядке, автоматически — передавать сведения работодателю или собирать какие-либо справки не потребуется, цитирует Мишустина РИА Новости.

В 2022 году размер материнского капитала на первого ребенка составит 503 237 рублей. При этом величина маткапитала на второго ребенка составит 665 009 рублей. Если семья ранее получала материнский капитал на первого ребенка, размер доплаты на второго составит 161 772 рубля.

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