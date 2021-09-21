Кабмин направит значительные суммы на борьбу с последствиями пандемии

В частности, продолжится программа углубленной диспансеризации

Российское правительство выделит значительные суммы на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Эти расходы учтены при подготовке бюджета Фонда обязательного медицинского страхования, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Направим значительные суммы на борьбу с последствиями коронавируса, прежде всего на углубленную диспансеризацию, начавшуюся летом по инициативе президента по всей стране", - сказал Мишустин на заседании правительства. Кабмин обсуждает, в числе прочих вопросов, и проект бюджета ФОМС.

Премьер подчеркнул, что пройти углубленное обследование можно будет и в следующем году. Мишустин отметил, что при подготовке бюджетов фондов обязательного медицинского, пенсионного и социального страхования учтены расходы на решение вопросов, особенно важных для россиян, передает ТАСС.

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