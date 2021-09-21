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Эксперт: система онлайн-голосования наиболее прозрачна ввиду ее защищенности

15:25
  • вторник
  • 21 сентября 2021

Профессор ВШЭ Михаил Комаров назвал опыт дистанционного голосования уникальным

Система онлайн-голосования наиболее прозрачна ввиду ее защищенности. Об этом во вторник, 21 сентября, заявил профессор департамента бизнес-информатики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Комаров.
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Эксперт отметил, что сам использовал технологию дистанционного электронного голосования на выборах, прошедших 17-19 сентября, и остался доволен. Комаров назвал онлайн-голосование очень полезным с точки зрения удобства и комфорта участия, в том числе экономии времени.

Опыт дистанционного голосования уникален, большое количество москвичей приняли в нем участие. Применения ДЭГ на сентябрьских выборах позволит в дальнейшем использовать эту систему в различных форматах для решения других значимых вопросов, считает Комаров.

По его мнению, защищенность системы ДЭГ не вызывает вопросов, так как применяется шифрование. Это повышает доверие к технологии распределенных реестров, которые использовались. В любом случае это совершенно точно не хуже обычного голосования, подчеркнул специалист. Данный формат позволяет сэкономить время и защититься в период пандемии коронавирусной инфекции.

Комаров также подчеркнул, что не видит проблемы в задержке подведения результатов ДЭГ в связи с переголосованием граждан.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 млн человек были включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Явка на онлайн-голосование в столице составила 96,5%.

Около 300 тысяч москвичей, воспользовавшихся в ходе онлайн-голосования функцией отложенного решения, изменили свой выбор, рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. Данная опция давала возможность в течение 24 часов (не позднее часа окончания онлайн-голосования и не чаще, чем через каждые три часа) вернуться к электронному бюллетеню и изменить решение. Последний сделанный избирателем выбор засчитывался в качестве окончательного.

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