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Голосование за название новой станции МЦД началось в проекте "Активный гражданин"

16:03
  • вторник
  • 21 сентября 2021

На выбор предлагаются два варианта: "Каланчевская" и "Площадь Трех Вокзалов"

Участники проекта "Активный гражданин" в ходе голосования выберут название для новой станции Московских центральных диаметров, расположенной на Комсомольской площади.
Собянин анонсировал строительство нового вокзала

На выбор предлагаются два варианта: "Каланчевская" и "Площадь Трех Вокзалов". Первый вариант соответствует названию старой платформы, второй предложили жители Красносельского района и студенты Российского университета транспорта.

Кроме того, участники голосования могут переадресовать принятие решения о названии новой станции специалистам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

7 сентября мэр столицы Сергей Собянин осмотрел итоги выполненных работ в районе Комсомольской площади и ход строительства новой станции площадью 4,5 тыс. кв.м. Она будет состоять из двух пассажирских платформ, одна из которых уже введена в эксплуатацию, и пассажирского терминала, который расположится под железнодорожными путями.

Ожидается, что к 2024 году с запуском МЦД-4 новым транспортным узлом ежедневно будут пользоваться не менее 32 тысяч пассажиров в день. В настоящее время пассажиропоток станции в три с половиной раза меньше. Станция будет обслуживать как 180 000 жителей прилегающих районов, так и пассажиров поездов дальнего следования, отправляющихся с площади трех вокзалов.

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