Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

У Близнецов будет эмоционально сложный день, а у Водолеев - благоприятный

♈ Овен

Вам придется столкнуться с интригами, которые ненадолго выбьют из колеи. Вам привычно, когда вы руководите ситуацией, а не наоборот. Но не переживайте, это ненадолго.

♉ Телец

Сегодня вы никак не сможете сконцентрироваться, из-за чего не справитесь с поставленными задачами. Позвольте себе испытать неприятные эмоции, ведь они являются частью здорового человека.

♊ Близнецы

Эмоционально сложный день, который заставит вас пересмотреть свои взгляды на многие вещи. Некоторые моменты вызовут раздражение, другие даже злость. Попробуйте посмотреть на ситуацию с практической точки зрения.

♋ Рак

Займитесь только рутинными задачами, которые выполняются идеально. Тогда негативные аспекты дня не скажутся на вас, и он пройдет обычно.

♌ Лев

Ваше эго грандиозно пострадает: отрицательная энергия сведет на нет любые начинания. Или затаитесь в ожидании лучшего момента, или вовсе откажитесь от реализации идей.

♍ Дева

Хороший день для наведения уюта и красоты в доме. Постарайтесь привести в порядок каждую полку. Уборка также поможет разобраться с мыслями, провести внутренний диалог.

♎ Весы

Свойственная вам рассудительность позволит без проблем пережить неприятный период. Прекрасно, если в это время вы начнете ухаживать за растениями, животными, детьми.

♏ Скорпион

День неудобный с точки зрения заботы об окружающих. Вы начнете беспощадно высказывать свое мнение, что уничтожит некоторые давние связи.

♐ Стрелец

Благоприятное время для проведения переговоров, выступления на публике, работы с командой. Вам удастся взять происходящее под свой контроль и добиться желаемых результатов.

♑ Козерог

День полон неприятностей, к которым вы на удивление готовы. Вы заранее просчитали все возможные исходы событий. Вывести вас из равновесия сложно, поэтому вы продолжите работать в привычном ритме.

♒ Водолей

Благоприятный день, способный принести вам интересные знакомства. Вы сможете произвести приятное впечатление, что позитивно скажется на вашей карьере и самооценке.

♓ Рыбы

Вам сегодня будет сложно принимать решения, эмоциональность только усугубит неприятные моменты. Чтобы получилось выполнить возложенные на вас задачи, нужно включить логику и рационализм.

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