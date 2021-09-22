Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

У Близнецов будет эмоционально сложный день, а у Водолеев - благоприятный
♈ Овен
Вам придется столкнуться с интригами, которые ненадолго выбьют из колеи. Вам привычно, когда вы руководите ситуацией, а не наоборот. Но не переживайте, это ненадолго.
♉ Телец
Сегодня вы никак не сможете сконцентрироваться, из-за чего не справитесь с поставленными задачами. Позвольте себе испытать неприятные эмоции, ведь они являются частью здорового человека.
♊ Близнецы
Эмоционально сложный день, который заставит вас пересмотреть свои взгляды на многие вещи. Некоторые моменты вызовут раздражение, другие даже злость. Попробуйте посмотреть на ситуацию с практической точки зрения.
♋ Рак
Займитесь только рутинными задачами, которые выполняются идеально. Тогда негативные аспекты дня не скажутся на вас, и он пройдет обычно.
♌ Лев
Ваше эго грандиозно пострадает: отрицательная энергия сведет на нет любые начинания. Или затаитесь в ожидании лучшего момента, или вовсе откажитесь от реализации идей.
♍ Дева
Хороший день для наведения уюта и красоты в доме. Постарайтесь привести в порядок каждую полку. Уборка также поможет разобраться с мыслями, провести внутренний диалог.
♎ Весы
Свойственная вам рассудительность позволит без проблем пережить неприятный период. Прекрасно, если в это время вы начнете ухаживать за растениями, животными, детьми.
♏ Скорпион
День неудобный с точки зрения заботы об окружающих. Вы начнете беспощадно высказывать свое мнение, что уничтожит некоторые давние связи.
♐ Стрелец
Благоприятное время для проведения переговоров, выступления на публике, работы с командой. Вам удастся взять происходящее под свой контроль и добиться желаемых результатов.
♑ Козерог
День полон неприятностей, к которым вы на удивление готовы. Вы заранее просчитали все возможные исходы событий. Вывести вас из равновесия сложно, поэтому вы продолжите работать в привычном ритме.
♒ Водолей
Благоприятный день, способный принести вам интересные знакомства. Вы сможете произвести приятное впечатление, что позитивно скажется на вашей карьере и самооценке.
♓ Рыбы
Вам сегодня будет сложно принимать решения, эмоциональность только усугубит неприятные моменты. Чтобы получилось выполнить возложенные на вас задачи, нужно включить логику и рационализм.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram