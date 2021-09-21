ФМБА помогло перевезти пострадавших в Перми пациентов в Москву

Коллектив агентства выразил соболезнования пострадавшим, их родным и близким
ФМБА помогли перевезти в Москву людей, который пострадали накануне в результате стрельбы в пермском госуниверситете. Об этом "ТВ Центру" сообщили в пресс-службе агентства.
"В связи с загруженностью хирургических стационаров города, маршрутизация экстренных пациентов хирургического профиля переключена на Пермский клинический центр ФМБА России", - говорится в сообщении ФМБА.
По данным агентства, в транспортировке и сопровождении пострадавших приняла участие реанимационная бригада Пермского клинического центра ФМБА.
Глава ФМБА России Вероника Скворцова и весь коллектив агентства выразили глубочайшие соболезнования пострадавшим, их родным и близким.
Утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в пермском госуниверситете. Шесть человек погибли, более 20 пострадали. Нападавший выстрелил в сторону полицейского при задержании и был ранен ответным огнем.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram