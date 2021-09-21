ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФМБА помогло перевезти пострадавших в Перми пациентов в Москву

16:02
  • вторник
  • 21 сентября 2021

Коллектив агентства выразил соболезнования пострадавшим, их родным и близким

ФМБА помогли перевезти в Москву людей, который пострадали накануне в результате стрельбы в пермском госуниверситете. Об этом "ТВ Центру" сообщили в пресс-службе агентства.

Правительство выделило 18 млн на помощь пострадавшим и семьям погибших в Перми
Устроившему стрельбу в Перми проведут психиатрическую экспертизу

"В связи с загруженностью хирургических стационаров города, маршрутизация экстренных пациентов хирургического профиля переключена на Пермский клинический центр ФМБА России", - говорится в сообщении ФМБА.

По данным агентства, в транспортировке и сопровождении пострадавших приняла участие реанимационная бригада Пермского клинического центра ФМБА.

Глава ФМБА России Вероника Скворцова и весь коллектив агентства выразили глубочайшие соболезнования пострадавшим, их родным и близким.

Утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в пермском госуниверситете. Шесть человек погибли, более 20 пострадали. Нападавший выстрелил в сторону полицейского при задержании и был ранен ответным огнем.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Транспортировка пострадавших при стрельбе в Пермском университете в Москву
Транспортировка пострадавших при стрельбе в Пермском университете в Москву
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.