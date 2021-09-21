ФМБА помогло перевезти пострадавших в Перми пациентов в Москву

Коллектив агентства выразил соболезнования пострадавшим, их родным и близким

ФМБА помогли перевезти в Москву людей, который пострадали накануне в результате стрельбы в пермском госуниверситете. Об этом "ТВ Центру" сообщили в пресс-службе агентства.

"В связи с загруженностью хирургических стационаров города, маршрутизация экстренных пациентов хирургического профиля переключена на Пермский клинический центр ФМБА России", - говорится в сообщении ФМБА.

По данным агентства, в транспортировке и сопровождении пострадавших приняла участие реанимационная бригада Пермского клинического центра ФМБА.

Глава ФМБА России Вероника Скворцова и весь коллектив агентства выразили глубочайшие соболезнования пострадавшим, их родным и близким.

Утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в пермском госуниверситете. Шесть человек погибли, более 20 пострадали. Нападавший выстрелил в сторону полицейского при задержании и был ранен ответным огнем.

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