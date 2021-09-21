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Правительство одобрило проект бюджета на 2022-2024 годы

16:43
  • вторник
  • 21 сентября 2021

Средства ФНБ не предполагается использовать для финансирования дефицита бюджета

Правительство одобрило законопроект о бюджете на 2022-2024 годы. Документ будет внесен на рассмотрение депутатов Госдумы 8-го созыва до 1 октября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.

По данным ТАСС, средства Фонда национального благосостояния не предполагается использовать для финансирования дефицита бюджета.

"В 2022-2024 годах не предполагается использование средств Фонда национального благосостояния на финансирование дефицита федерального бюджета", - отмечается в пояснительной записке к проекту бюджета.

Бюджет в 2021 годк будет исполнен с дефицитом в 0,2% ВВП, сказано в документе.

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