В ДНР под обстрел украинской армии попал интернат

В момент атаки в здании было более 60 детей

В Нью-Йорке стартовала 76-я неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Это одно из самых ожидаемых событий на международной политической арене. Уже через 15 минут начнётся главная часть форума. Мировые лидеры выступят как лично, так и по видеосвязи. Делегацию Украины возглавляет Владимир Зеленский. В США он вновь намерен поднять тему мифической агрессии со стороны России. А украинские военные на этом фоне пытаются создать иллюзию полномасштабной войны в Донбассе.

Выбитые окна. Осколки, разлетевшиеся на несколько десятков метров. Последствия обстрела со стороны украинских вооруженных сил студенческого общежития рядом со школой-интернатом для детей в пригороде Донецка.

"Твари. Зная, что здесь находятся дети. Постоянно. В ночи. Это школа-интернат. Зная об этом, они обстреливали территорию. Вот в руках подарочек. От 25-й бригады", - сказал Эдуард Басурин, представитель народной милиции ДНР.

В здании интерната в момент обстрела было более 60 детей. Воспитанники и персонал успели укрыться в убежище.

- Через него прилетел следующий, вот такой осколок. Если бы были дети находились здесь, не сработали бы вы вовремя наши сотрудники, конечно, кто-то бы пострадал.

В это самое время Владимир Зеленский, лейтмотивом чьей избирательной кампании было прекращение войны в Донбассе, снова клянчит деньги у Запада на продолжение этого конфликта. Президент Украины прибыл в США для участия в Генассамблее ООН. Именно там он, по его собственным словам, собирается искать решение вопросов Донбасса и Крыма. В далеком Нью-Йорке, а не на передовой, где его же войска стреляют по мирным жителям. Украинскими властями годами отработано лишь одно правило - протянутой руки. Зеленский по традиции хочет просить у США денег на придуманную украинскими властями войну с Москвой. Ну, и израильскую систему "Железный купол" как одно из средств борьбы.

"Относительно "Железного купола" еще рано говорить, но тем не менее вы слышали сигналы и месседжи от США. Поэтому я думаю, что результаты точно от нашей поездки будут и будут серьезные. Мы ожидаем фидбэк от администрации Байдена относительно плана трансформации, относительного оборонного сектора этой программы, мы ожидаем официального приезда делегации из США во главе с министром обороны, ожидаем этой встречи. Я думаю, она будет не один день на Украине, и там будет решаться часть этого плана трансформации", - рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Сами американцы от закупки израильской системы "Железный купол", которую Владимир Зеленский очень хочет навязать украинским налогоплательщикам, отказались.

"Эта система была создана в Израиле в начале двухтысячных годов. Но она была разработана под совершенно конкретные условия. То есть эта система разрабатывалась для перехвата отдельных достаточно кустарно изготовленных ракет, которые использовали в секторе Газа "Хамас". В этом качестве она оказалась достаточно эффективной. Но надо сказать, очень дорогой. То есть каждый снаряд, который выпускался, стоил в 10 раз дороже тех снарядов, которые она сбивала", - сказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Но на войну с собственными гражданами Украина денег не жалеет. Все равно не свои. Кредитные. Сегодня начала работу очередная сессия Международного валютного фонда. Обсуждают вопросы пересмотра займов для Киева. Очередной транш в размере более семисот миллионов долларов ожидается в начале октября. Цена вопроса для украинских налогоплательщиков - очередной пакет антинародных реформ и долгосрочные долговые кабальные обязательства страны.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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