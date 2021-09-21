Аргентина планирует выпускать 500 миллионов доз "Спутника V" в год

Страна планирует экспортировать вакцину от коронавируса

Аргентина планирует экспортировать вакцину от коронавируса "Спутник V". Это станет возможным благодаря новому заводу по производству препарата, строительство которого началось в провинции Буэнос-Айрес.

"Мощность в 500 миллионов доз в год. Это очень большая мощность... думаю, что если у нас будет такой мощный завод, мы сможем помочь РФПИ поставлять вакцину другим странам", - сообщил глава лаборатории Richmond Марсело Фигейрас.

Строительство завода обойдется в 65 миллионов долларов. По словам Фигейраса, в лабораторию уже поступают звонки со всей Южной Америки – из Боливии, Парагвая, Перу. Идут переговоры о сотрудничестве с Бразилией и Мексикой. Как отметил глава компании в интервью РИА Новости, рассматривается возможность поставок в будущем в Чили.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram