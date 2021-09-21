Дзюба отклонил приглашение в сборную России

По словам форварда, это временное решение

Октябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года сборная России по футболу проведет без Артема Дзюбы. Форвард "Зенита" отказался от приглашения в национальную команду.

20 сентября Дзюба попал в расширенный состав сборной России на матчи квалификации ЧМ-2022 со Словакией (8 октября) и Словенией (11 октября). Главный тренер команды Валерий Карпин объяснил присутствие футболиста в списке его прогрессом.

Однако сам форвард считает, что пока не набрал оптимальную форму и не может на 100% помочь команде. В то же время, по словам Дзюбы, нынешнее решение не означает конца его карьеры в сборной. Форвард признается, что мечтает играть за свою страну, он надеется еще не раз выйти в составе национальной команды и забить не один гол, передает "Матч ТВ".

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