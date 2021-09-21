В Минобороны рассказали о полете Ту-160 над Балтийским морем

Продолжительность полета составила около восьми часов

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря. Он длился восемь часов, сообщили в Минобороны.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители НАТО, в том числе F-16 Италии и Дании, F-18 Финляндии и Saab JAS-39 Gripen Швеции.

Истребительное сопровождение Ту-160 обеспечили Су-35С объединения ВВС и ПВО Западного военного округа и Су-27 Морской авиации Балтийского Флота, передает РИА Новости.

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