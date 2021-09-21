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Генсек ООН объявил миру "тревогу"

17:37
  • вторник
  • 21 сентября 2021

Человечество - на грани пропасти

Мир движется в неверном направлении, человечество на краю пропасти. С предупреждением выступил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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"Я нахожусь здесь, чтобы объявить тревогу: мир должен пробудиться. Мы стоим на краю пропасти – и движемся в неверном направлении. Наш мир еще никогда не подвергался большей угрозе и не был раздроблен сильнее", - заявил Гутерреш в своей речи перед мировыми лидерами.

По словам генсека ООН, мировое сообщество столкнулось с целым каскадом кризисов. В их числе - пандемия COVID-19, климатические проблемы, гражданские потрясения в Афганистане и странах Африки. Гутерреш также отметил вопиющее неравенство между развитыми и неразвитыми странами, передает РИА Новости.

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