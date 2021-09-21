Кремль готовится к визиту Эрдогана в Россию

Предварительно, главы Турции и России проведут переговоры в Сочи 29 сентября

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время планирует посетить Россию. О подготовке визита рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Эрдоган посетит Сочи 29 сентября. Это будет однодневный визит для переговоров с Владимиром Путиным.

Как напоминает "Интерфакс", накануне Москву посетил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, который провел встречи с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, а также российским министром энергетики Николаем Шульгиновым.

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