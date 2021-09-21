Байден в ООН объявил "конец эпохи войн"

Это относится и к холодной войне

Президент США объявил о конце эпохи войн. Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, Джо Байден заявил, что Вашингтон не хочет новой холодной войны и разделения мира на враждующие лагеря.

"Мы не хотим новую холодную войну, не хотим, чтобы мир был разделен на противостоящие друг другу лагеря", - сказал Байден.

В то же время, американский лидер подчеркнул, что США будут защищать союзников и партнеров от угроз со стороны других стран. Байден заверил, что готов работать с любой страной над решением проблем, в том числе - и с теми, у которых есть серьезные разногласия с Белым домом, передает "Интерфакс".

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