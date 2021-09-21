Подписано распоряжение о подготовке заседания Госдумы нового созыва

Временная рабочая группа подготовит документы, связанные с началом работы ГД

Вячеслав Володин подписал распоряжение об образовании временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы нового созыва.

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, от партии "Единая Россия" в состав группы вошли Александр Жуков, Владимир Иванов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев и Ольга Тимофеева; от КПРФ - Николай Коломейцев и Николай Осадчий, от партии "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" - Валерий Гартунг, от ЛДПР - Василий Власов, от партии "Новые люди" - Владислав Даванков.

Временная депутатская рабочая группа подготовит проекты постановлений Госдумы и другие документы, связанные с началом работы ГД восьмого созыва.

Ранее в ЦИК подсчитали мандаты партий в новой Думе.

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