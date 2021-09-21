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Подписано распоряжение о подготовке заседания Госдумы нового созыва

18:50
  • вторник
  • 21 сентября 2021

Временная рабочая группа подготовит документы, связанные с началом работы ГД

Вячеслав Володин подписал распоряжение об образовании временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы нового созыва.
Центризбирком подсчитал мандаты партий в новой Думе

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, от партии "Единая Россия" в состав группы вошли Александр Жуков, Владимир Иванов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев и Ольга Тимофеева; от КПРФ - Николай Коломейцев и Николай Осадчий, от партии "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" - Валерий Гартунг, от ЛДПР - Василий Власов, от партии "Новые люди" - Владислав Даванков.

Временная депутатская рабочая группа подготовит проекты постановлений Госдумы и другие документы, связанные с началом работы ГД восьмого созыва.

Ранее в ЦИК подсчитали мандаты партий в новой Думе.

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