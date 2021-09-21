Москвичам пообещали длинное бабье лето

Только ночи останутся холодными

Бабье лето в столичном регионе все же будет – и длинное. Синоптики обещают, что дожди закончатся, небо прояснится и в Москве станет теплее.

"Облаков в небе станет меньше, и вероятность осадков ожидается небольшой. Модельные прогнозы говорят о том, что влияние антициклона на погоду сохранится как минимум до конца сентября", — говорится в сообщении на сайте центра "Фобос".

На этой неделе дневной максимум температуры в Москве не достигал даже +7 градусов. Однако с понедельника воздух днем будет прогреваться до плюс 11-16 градусов. Только нои останутся холодными - от +2 до +7. Умеренно теплая погода, по прогнозам метеорологов, сохранится и в начале октября.

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