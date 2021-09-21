Кадыров пригласил Байдена в Чечню

Глава региона прокомментировал заявление американского лидера о секс-меньшинствах

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал призыв президента США Джо Байдена защищать права секс-меньшинств от Чечни до Камеруна. В ответ на это Кадыров в своем Telegram-канале подчеркнул, что в регионе "нет петухов", и пригласил американского лидера лично посетить республику.

"Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова", - написал Кадыров.

21 сентября Байден, выступая в ООН, призвал международное сообщество защищать права сексуальных меньшинств во всех странах мира. По мнению американского лидера, отстаивать их права нужно везде: от Чечни до Камеруна.

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