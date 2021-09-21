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Напавшему на Пермский университет студенту ампутировали ногу

19:44
  • вторник
  • 21 сентября 2021

Состояние пациента крайне тяжелое

Напавшему на Пермский университет 18-летнему Тимуру Бекмансурову ампутировали ногу. Состояние пациента врачи оценивают как крайне тяжелое, в сознание он так и не приходил.
ФМБА помогло перевезти пострадавших в Перми пациентов в Москву

Как сообщает Telegram-канала Shot, ампутировать подростку ногу до колена пришлось из-за образовавшихся тромбов.

20 сентября Бекмансуров с оружием проник на территорию Пермского госуниверситета. Он открыл огонь по студентам и преподавателям вуза. Погибли шесть человек, еще 28 пострадали. Семерых пострадавших 21 сентября доставили в Москву для продолжения лечения.

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