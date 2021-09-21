Пять человек пострадали в инциденте со стрельбой в Вашингтоне

В числе раненых – 13-летний подросток

Поход за продуктами обернулся серьезными неприятностями для пятерых жителей Вашингтона. Неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям, стоявшим возле продуктового магазина на Алабама-авеню.

Как сообщил руководитель управления полиции столичного округа Колумбия Роберт Конти, в результате инцидента со стрельбой в юго-восточном районе Вашингтона пострадали пять человек, включая 13-летнего подростка.

По данным издания The Washington Post, трое пострадавших были доставлены в госпиталь Еще двое, включая ребенка, обратились за медицинской помощью самостоятельно. Власти города назвали случившееся "неприемлемым".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram