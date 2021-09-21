Международные эксперты высоко оценили московское электронное голосование

ДЭГ признали эффективной системой

В Агентстве инноваций Москвы прошла международная zoom-конференция, посвящённая опыту дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Круглый стол "Дистанционное голосование: международный опыт и тенденции" прошел 21 сентября в Москве. В ходе мероприятия иностранные эксперты обсуждали с разработчиками системы онлайн-голосования в Москве перспективы ДЭГ, пишет газета "Метро".

В знак уважения к тому, что первой в Европе онлайн-голосование применила Эстония, стартовое слово представили Флориану Маркусу, одному из разработчиков компьютерной платформы и автору поправок в избирательное законодательство своей страны.

"Онлайн-голосование в Эстонии никогда не сталкивалось с проблемами хакерских атак, а российскую систему атакуют, поэтому система защиты в России надёжнее… Популярность онлайн-голосования возрастает, особенно, в условиях пандемии и позволяет каждому выбрать наиболее комфортный способ голосования, будь очное присутствие или онлайн-формат", - отметил он.

"В 2019 году мы впервые использовали дистанционное голосование на выборах в Мосгордуму, тогда этой функцией воспользовались десять тысяч человек. Прошло всего два года, и таких избирателей уже два миллиона", – напомнил руководитель управления смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко. Специалист пояснил, что раскрыть тайну голосования и подделать голос невозможно, потому что бюллетень генерируется непосредственно на гаджете голосующего и там же зашифровывается.

Представитель избирательной комиссии Каталонии, Франсиско Лупианес Вильянуэва, профессор Открытого университета Каталонии, высоко оценил вклад России в популяризацию онлайн-голосования в период пандемии и предложил создать неформальную лигу стран, применяющих ДЭГ.

Идею поддержал представитель избиркома Румынии Диниел Попеску, отметив, что ДЭГ расширяет возможности демократии.

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