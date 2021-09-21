Путин призвал добиться прогресса по национальным целям к 2024 году

Президент во вторник провел совещание по экономическим вопросам

Российская экономика полностью преодолела вызванный пандемией спад, удалось вернуть на докризисный уровень ВВП, то же самое в основном касается занятости, пока задача решена не везде. Об этом сегодня речь шла на совещании, которое провёл президент. В центре внимания были ключевые вопросы бюджетной политики. Владимир Путин подчеркнул - национальные цели развития направлены на то, чтобы улучшить благосостояние всех людей, для этого необходима слаженная работа правительства, бизнеса и вновь избранного парламента.

Прошедшие полтора пандемийных года, безусловно, стали испытанием для российской экономики. Спад наблюдался по большинству направлений. Скептики утверждали, что из этой ямы выбираться страна будет очень долго. Впрочем, данные прогнозы, к счастью, не оправдались. И уже к середине лета, подчеркнул президент, производство в стране демонстрировало докризисные показатели. А сейчас то же самое можно сказать и про всю экономику в целом.

"Отмечу, что, несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась. Совсем недавно мы еще говорили "в целом восстановилась". Сегодня можно уже сказать, что восстановилась. По итогам семи месяцев текущего года ВВП вышел на докризисный уровень. Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен", - сказал Путин.

Свою роль тут, конечно, сыграли меры государственной поддержки. Они распространялись и на бизнес, и на граждан. Семьи с детьми получили специальные выплаты. А тем людям, которые потеряли в период пандемии работу, помогли найти новую.

"Был поставлен ориентир до конца года обеспечить занятость в российской экономике не ниже уровня 2019 года. И эту планку в целом мы преодолели в июле, когда численность занятого населения составила 72 миллиона человек. В то же время эта задача решена ещё не во всех регионах", - сообщил президент.

Правительству уже даны поручения донастроить программу поддержки занятости в регионах. Причем она должна касаться и молодежи, и людей с ограниченными возможностями. Ещё одна важнейшая задача, которую на совещании ставит президент, - разработка новой модели экономического развития.

"Сейчас на посткризисном этапе нужно сформировать модель устойчивого экономического развития. Сделать так, чтобы она максимально широко охватывала отрасли и регионы России. Уверенная, позитивная экономическая динамика нужна для создания новых, хорошо оплачиваемых, рабочих мест. Для повышения доходов наших граждан, благополучия российских семей. И, конечно, рост экономики - это залог успешной реализации государственных планов и проектов. Достижения национальных целей развития. Подчеркну, уже к 2024 году мы должны добиться значимого, заметного прогресса по всем национальным целям", - указал Путин.

Результат, подчеркивает Путин, должен быть виден уже к 2024 году. Это касается и борьбы с бедностью, и повышения продолжительности жизни, и доступа граждан к качественной медицине и образованию, а также стратегических инфраструктурных проектов и развития социальной сферы.

"Все приоритеты, о которых сейчас было сказано, обязательно должны быть отражены в законе о бюджете. При этом вновь подчеркну, для достижения национальных целей развития необходима слаженная, совместная работа правительства, регионов, бизнеса. Ну, и, конечно, вновь избранного парламента", - заявил Путин.

Именно ему в ближайшие месяцы предстоит утверждать трехлетний бюджет. И к этому процессу, подчеркнул Путин, парламентариям необходимо подойти крайне ответственно.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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