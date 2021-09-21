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В британском сарае нашли редчайший Lamborghini

22:34
  • вторник
  • 21 сентября 2021

Автомобиль простоял там около 30 лет

В Британии наследники владельца усадьбы открыли заброшенный амбар и под слоем рухляди обнаружили раритетный автомобиль, выпущенный полвека назад. Почти без пробега и готовый хоть сейчас включить все свои 350 лошадиных сил. Выяснилось, что тридцать лет назад машину оставил на хранение неизвестный.

Винтажный спорткар восхищает даже в таком несвежем виде. По характерному кузову моментально угадывается Lamborghini. При детальном рассмотрении оказалось, что это четырехместная модель Espada. Ее выпускали на заводе в Италии с 1968 по 1978 год. Всего собрали около 1200 машин, из них только 130 - праворульных.

- Дверь была закрыта много лет, но она выглядит целой! Давай заглянем внутрь! Сиденья и коврики, синяя перфорированная кожа - здесь всё в удивительно хорошем состоянии!

А ведь простояла эта машина около 30 лет в каменном амбаре в небольшом английском городке. Она была заблокирована двумя другими полуразбитыми авто и завалена запчастями. Предположительно, в начале 90-х хозяин поместья взял машину на хранение – всего на несколько месяцев. Владелец спорткара никаких документов тогда не оставил и исчез навсегда. Недавно хранитель авто скончался. Новые собственники недвижимости открыли дверь в амбар. И поскольку в машинах они не разбираются, то пригласили знакомого автоспециалиста, чтобы он оценил весь автопарк.

- Привели меня сюда. Я сразу подумал, какая странная форма, а потом потерял дар речи.

Под слоем пыли и грязи почти нет следов коррозии, лишь багажник погрызли мыши. Даже колеса не спущены до конца.

- Давай-ка заглянем под капот! Это просто... Просто потрясающе! Она в отличном состоянии! Удивительно!
Двигатель мощностью 350 лошадиных сил, кузов и салон сохранились так хорошо из-за отсутствия солнечного света и влаги. В приличном состоянии осталась кожаная обивка. На одометре застыли четыре с половиной тысячи миль пробега – это чуть больше 7 тысяч километров.

- Это один из моих любимых моментов. Вот тут, сзади, есть окно.  

- Да. Его сразу и не заметишь. И не совсем типично для того периода. 

- Точно! А бамперы? Посмотри, какая форма.

Теперь автомобиль выставят на аукцион. На торговых онлайн-площадках за подобные спорткары автолюбители зачастую отдают от 100 тысяч долларов.

Егор Киселёв, Оксана Фомичева, "ТВ Центр".

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Раритетную Lamborghini Espada обнаружили в сельском городке Великобритании
Раритетную Lamborghini Espada обнаружили в сельском городке Великобритании
Раритетную Lamborghini Espada обнаружили в сельском городке Великобритании
Раритетную Lamborghini Espada обнаружили в сельском городке Великобритании
Раритетную Lamborghini Espada обнаружили в сельском городке Великобритании
Раритетную Lamborghini Espada обнаружили в сельском городке Великобритании
Раритетную Lamborghini Espada обнаружили в сельском городке Великобритании
Раритетную Lamborghini Espada обнаружили в сельском городке Великобритании
Раритетную Lamborghini Espada обнаружили в сельском городке Великобритании
Раритетную Lamborghini Espada обнаружили в сельском городке Великобритании
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