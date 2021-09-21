Выставка-продажа Sotheby's впервые пройдет в России

Представлены работы русского и западного искусства из частных собраний

Работы русского и западного искусства из частных собраний будут представлены на первой в России выставке-продаже аукционного дома Sotheby's. Она пройдет в залах фонда In Artibus в Москве с 23 сентября по 1 октября.

"Этой осенью Sotheby’s впервые проводит выставку-продажу в Москве, и еще ни один аукционный дом не организовывал в российской столице подобное мероприятие", - заявила директор Sotheby's Россия Ирина Степанова.

Все представленные на выставке работы будут доступны для покупки частными лицами. Среди лотов как произведения импрессионистов и современных художников, так и произведения русского искусства работы старых мастеров, передает ТАСС.

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