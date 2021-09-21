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Набиуллина сожалеет о неудачном заявлении своего зама о пенсионерах

21:07
  • вторник
  • 21 сентября 2021

Глава ЦБ назвала "крайне неудачными" слова Сергея Швецова

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина прокомментировала слова своего первого заместителя Сергея Швецова о помощи пенсионерам.

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"Я сожалею о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров. Большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старость. И, конечно, это один из приоритетов государства обеспечить для всех достойную пенсию", - сказала Набиуллина.

Регулятор работает над развитием негосударственных пенсионных фондов и повышением устойчивости финансовой системы. "Но эти усилия – это дополнение к государственной пенсионной системе", - добавила она. Заявление Набиуллиной распространила пресс-служба Банка России.

Ранее Швецов заявил, что действующим пенсионерам уже довольно поздно помогать в формировании дополнительного дохода на пенсии. По его мнению, гражданам к моменту выхода на пенсию стоит полагаться не только на государство, но и на сформированный в течение жизни капитал.

"Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать надо гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который прежде всего должен быть сформирован самим гражданином в течение его активной жизни. Это называется капитализм", - сказал он (цитата по "Интерфаксу").

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