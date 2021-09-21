В Москве за двое суток выпало 40% месячной нормы осадков

Но суточный рекорд устоял

Москву вторые сутки заливают дожди, на столицу за это время выпало 40% месячной нормы осадков. В московском метеобюро насчитали 27 мм осадков.

"За двое суток в городе, по предварительным данным, выпало около 42% месячной нормы осадков. Это данные метеостанции на ВДНХ, полученные в 18:00 вторника", - приводит слова метеорологов "Интерфакс". Эксперты уточнили, что месячная норма осадков для сентября в Москве - 65 мм.

В то же время, суточный рекорд по осадкам устоял. Он был зафиксирован 20 сентября 1946 года - 18,2 мм. А в минувший понедельник в столице выпало 18 мм осадков. По данным синоптиков, интенсивность дождя в Москве в среду и четверг существенно снизится. Пасмурная погода сохранится в столице до конца недели, солнце выглянет лишь 27 сентября.

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