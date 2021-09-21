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Генсек НАТО решил встретиться с Лавровым на полях Генассамблеи ООН

21:53
  • вторник
  • 21 сентября 2021

Визит в Нью-Йорк Столтенберг начнет со встречи с генсеком ООН

Генеральный секретарь Североатлантического альянса примет участие в сессиях Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Йенс Столтенберг прибыл в Нью-Йорк, у него запланировано множество встреч на полях Генассамблеи ООН. Одна из них, как сказано в заявлении НАТО – с главой МИД России Сергеем Лавровым.
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"Находясь в Нью-Йорке, Столтенберг встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, с лидерами и официальными лицами стран-союзников по НАТО... Он также встретится с лидерами других стран, в том числе с премьер-министром Австралии…, президентом Украины, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - отмечается в заявлении.

В российском МИДе подтвердили, что у министра иностранных дел запланировано множество встреч на полях сессии ГА – их будет около 25, передает ТАСС. По данным официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, поступило очень много запросов на проведение как двусторонних, так и многосторонних встреч с российским министром. Однако о возможных  переговорах с генсеком НАТО в МИД не упомянули.

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