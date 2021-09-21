Путин освободил от должности первого заместителя генпрокурора

Буксман занимал этот пост с 2006 года

Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман освобожден с занимаемой должности. Указ подписал президент Владимир Путин.

"Освободить с 15 сентября 2021 г. Буксмана Александра Эмануиловича от должности первого заместителя генерального прокурора РФ", - говорится в документе, опубликованном 21 сентября.

Буксман достиг предельного возраста нахождения на службе – 70 лет ему исполнилось 15 сентября. В прокуратуре он работал с 1976 года. В 2005-2006 годах руководил Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве. На должность первого заместителя генпрокурора России Буксман был назначен в 2006 году.

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