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Путин назначил нового замминистра юстиции

22:34
  • вторник
  • 21 сентября 2021

Вуколов будет курировать деятельность ФСИН

Всеволод Вуколов назначен заместителем министра юстиции России. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин. В опубликованном 21 сентября документе отмечено, что новый заместитель будет курировать вопросы, связанные с деятельностью Федеральной службы исполнения наказаний.
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"Назначить Вуколова Всеволода Львовича заместителем министра юстиции РФ", - говорится в указе.

Вуколов с 2013 года по 2019 год возглавлял Роструд, а с 2019-го по 2020-й был заместителем министра труда и социальной защиты. В последнее время он занимал должность директора одного из департаментов Минюста. В ведомстве отмечают, что Вуколов - один из соавторов концепции создания многофункциональных центров госуслуг, а также один из создателей федеральной государственной информационной системы "Работа в России".

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