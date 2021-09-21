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Мишустин утвердил выплаты пострадавшим при стрельбе в Перми

22:49
  • вторник
  • 21 сентября 2021

Семьям погибших выплатят по миллиону рублей

Родственники погибших во время стрельбы в Пермском университете, а также пострадавшие в результате этой трагедии получат выплаты. Подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным указ появился 21 сентября на сайте правительства.
Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Перми

"Членам семей, детям и родителям погибших будет выплачено по 1 млн рублей. Гражданам, получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести, - по 400 тыс. рублей, легкие травмы - по 200 тыс. рублей", - говорится в пояснительной записке к документу. Дополнительную поддержку пострадавшим и семьям погибших, в соответствии с распоряжением правительства, окажет правительство Пермского края.

Трагедия произошла 20 сентября. Студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского университета. Шесть человек погибли, пострадали более 20. Семеро пострадавших – в тяжелом состоянии.

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