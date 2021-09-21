В Германии вооруженный человек взял в заложники пассажиров автобуса

Полиция перекрыла часть скоростной автомагистрали

Вооруженный человек взял в заложники троих пассажиров автобуса в Германии, пишет РИА Новости со ссылкой на Bild.

Полиция перекрыла часть скоростной автомагистрали А9 рядом с населенным пунктом Грединг (земля Бавария). На место происшествия прибыл спецназ. Во время операции были слышны звуки трех взрывов, местность освещает полицейский вертолет.

Предварительно, в туристическом автобусе, который ехал из-за границы, произошла ссора, и один из пассажиров начал угрожать другим оружием.

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