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Эрдоган подтвердил непризнание итогов выборов в Крыму

08:26
  • среда
  • 22 сентября 2021

Недружественные выпады могут дорого обойтись президенту Турции, заявили в Крыму

Анкара не признает результаты выборов в Госдуму России на полуострове Крым. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Крым: как на полуострове прошли выборы в Госдуму

Турецкий лидер назвал важным сохранение "территориальной целостности и суверенитета Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем".

Эрдоган также заявил о необходимости прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар, сообщает ТАСС.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя заявление Эрдогана, отметил, что "недружественные выпады в отношении России Эрдогану могут дорого обойтись, и таких-то примеров в истории уже немало". Политик предложил президенту Турции лично приехать в Крым и убедиться, что на полуострове гарантированы равные права всех народов, в том числе крымских татар, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без внимания заявления Турции о непризнании выборов в Госдуму в Крыму. Она подчеркнула, что подобные заявления властей Турции не идут на пользу двусторонним отношениям.

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