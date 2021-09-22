"Меркель последовательно устраняла ярких политиков": чем закончатся выборы в Германии

Протеже Меркель вряд ли станет канцлером

До парламентских выборов в Германии осталось всего несколько дней. По итогам голосования победители сформируют правительство, а лидер политического движения возглавит кабинет министров. Впервые за послевоенную историю страны в списке претендентов на этот пост нет действующего канцлера. Ангела Меркель свою кандидатуру выдвигать не стала. Ещё одна особенность этого голосования в том, что среди лидеров предвыборной гонки сразу 3 партии: СДПГ, ХДС и "Зелёные". Обычно на федеральных выборах два главных соперника - Социал-демократическая партия Германии и Христианско-демократическим союз. По данным социологов, если бы выборы канцлера проходили посредством прямого голосования, то кандидат от СДПГ Олаф Шольц получил бы 29 процентов голосов. На втором месте по популярности представитель "Зелёных" Анналена Бербок. Самый низкий рейтинг у кандидата от правящего союза ХДС/ХСС - Армина Лашета, которого называют преемником Ангелы Меркель.

Своим мнение о выборах в Германии с ведущим программы "События. 25-й час" поделился ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

"Лашет, скорее всего, канцлером не станет. Потому что сегодня рейтинги ХДС обновляют исторические минимум – 22%. Такого не было никогда в послевоенной Германии. Это связано не только с провалами политики самой Меркель, но и финансовый кризис. Но Лашет пошел дальше – он, по сути дела, превратился в симулякр самой Меркель. Посмотрите, как он ведет себя в теледебатах, дает интервью – он даже копирует мимику, жесты, манеру говорить Меркель. Это абсолютно несамостоятельный политик. Но такую плеяду серых мышек воспитала сама Меркель – она последовательно устраняла с политического Олимпа, по крайней мере, в рамках своей партии, ярких, харизматичных личностей и выдвигала абсолютно блеклых, неинтересных политиков, например, Урсула Фон дер Ляйен, Аннегрет Крамп-Карренбауэр. И избиратель это чувствует.

Действительно эпоха ярких личностей уровня Конрада Аденауэра, Вилли Брандта, даже Герхарда Шредера, прошла. Он был последним ярким, крупным политиком. Олаф Шольц, который плотно работал со Шредером, представляет собой технократа. Недаром его в Германии называют "Шольцемат". Если верить опросам, и если за последнюю неделю перед выборами настроения резко не поменяются, то с большой долей вероятности можно предсказывать победу социал-демократов и собственно выдвижение Шольца на пост канцлера Германии", - заявил Камкин.

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