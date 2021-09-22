На Украине предложили сделать рабочими днями 8 марта и 1 мая

В Киеве это считают пережитком советского прошлого

На Украине предложили отменить 8 марта, не так, чтобы просто вычеркнуть из календаря, а сделать Международным женский рабочим. Выходной - это наследие советской эпохи. Институт национальной памяти поясняет: "Эти международные дни были установлены как массовые праздники и выходные дни на Украине в первые годы большевистской власти, внедрялись в поддержку социально-политических движений".

Лишний рабочий день принесет стране лишние деньги, которые будут пущены на укрепление независимости и боевого потенциала перед угрозами, исходящими от страны-агрессора. Заодно и 1 мая предложили отменить, нечего прохлаждаться, День международной солидарности трудящихся лучше отпраздновать на работе. Солидаризируйтесь на производстве.

Институт исторической памяти – одно название чего стоит –тот самый орган, который предложил отменить празднование Дня Победы 9 мая, и слить его с новым Днем памяти и примирения 8 мая. Тут даже депутаты Рады подскочили.

"В нашей стране по-прежнему есть государственный праздник День Победы 9 мая. Для того чтобы его украсть, вам пытаются продать так называемый День памяти и примирения 8 мая. Ответьте на простой вопрос, а с кем вы конкретно собрались примиряться?" - говорит нардеп Максим Бужанский.

Как еще улучшить жизнь украинцев? Об этом на Украине день и ночь думает каждый политик, радеющий о счастье народном. А как осенит, сразу бежит давать интервью. В числе тех, кого осенило в последнее время, — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, что нам необходимо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", - заявил он.

В чем фундаментальный выигрыш от этого перехода? Учитывая, что дискриминация русского языка на Украине достигла уже масштабов массового бедствия, а как минимум полстраны, включая президента, охотно говорит на русском. Так теперь и от украинского отказаться? Данилов говорит: да, надо английский учить, чтобы доказать самим себе, что мы не Россия.

Советник главы президентского офиса Украины Алексей Арестович, уже не первый месяц занимающийся откровенным троллингом авторов патриотических инициатив, предложил не мелочиться и сразу перейти на иероглифы, аргументировав это тем, что Китай прошел путь от горсточки риса до великой экономики. Да и собственный опыт у Арестовича тоже есть.

"Это совсем несложно. После второй бутылки водки я не только усвоил все существующие символы, но и начал придумывать свои", - иронизирует он.

А глава СНБО Данилов на латинице даже написал послание радиостанции, где давал интервью: "Dyakuyu usim, xto prochy’tav abo posluxav moye interv’yu „Radio Svoboda“ (признано в России иноагентом). Вглядитесь в этот шедевр. Насчитали как минимум 5 ошибок в этой фразе. Может и впрямь лучше иероглифы? Да, непонятно, но смысл инициатив украинских деятелей это никак не меняет. У них все в действительности не так как на самом деле.

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