Центробанк предложил усилить контроль за пополнением карт в банкоматах

Регулятор выразил обеспокоенность ростом количества случаев мошенничества

Банк России считает необходимым усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных. Об этом в среду, 22 сентября, рассказал представитель Центробанка.

В ведомстве уточнили, что данная мера предлагается в рамках борьбы с мошенничеством. Злоумышленники используют схемы, провоцирующие граждан на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы и банкоматы, а затем похищают их данные.

При этом в банках отмечают потенциальные трудности с проверкой всех таких платежей, а также указывают на необходимость широкого обсуждения с участием регулятора и представителей рынка, сообщает РБК.

Роскомнадзор ранее предупредил, что мошенники во время телефонного разговора пытаются собирать личные данные россиян, представляясь сотрудниками ведомства.

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