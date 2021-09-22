Без единого выстрела: российские военные принесли мир в сирийский Эль-Музейриб

Боевики согласились сдать оружие

Ещё один город в сирийской провинции Дераа возвращается к мирной жизни. Это стало возможным во многом благодаря усилиям российских военных, они организовали переговорный процесс. В результате многие из бывших боевиков согласились сложить оружие.

"Мария Захарова, I love you" - вот такое неожиданное признание от сирийца. На улицах Эль-Музейриба сегодня действительно можно шутить, фотографироваться. О таких житейских радостях многие здесь забыли. Но мир возвращается. Сирийская армия вошла в город.

На открытие полицейского участка собрался весь город. Это настоящий символ возвращения мира и порядка. Здание два года назад подорвал террорист-смертник. Больше, уверены сирийцы, такого не повторится. Патрулировать улицы Эль-Музейриба будут и российские военные полицейские.

"Мы надеемся, что будем продолжать работать бок о бок с российскими военными, чтобы удержать мир в провинции Дераа. Без России Сирия бы не справилась", - говорит начальник полиции провинции Дераа Дирар Дандал.

Несколько дней в здании полицейского участка бывшие боевики и мирные жители города сдавали оружие - это обязательное условие примирения. Взамен - получили новые временные документы. Такая бумага гарантирует отсутствие уголовного преследования. Главное условие - начать действительно мирную жизнь. Тех, кто понимает ценность жизни, становится все больше.

"Когда мы видим детей, мы понимаем, что, если бы нам не удалось мирно договориться, возобновились бы боевые действия, наверное, некоторые из этих детей, к сожалению, бы погибли. Поэтому, конечно, испытываешь чувство удовлетворения", - говорит представитель российского Центра по примирению враждующих сторон.

Именно российский Центр по примирению враждующих сторон выступил гарантом безопасности в некогда мятежной провинции. Боевики удерживали позиции 10 лет.

"Очень тяжёлые бои были в Дераа. Мы 10 лет воевали. Хорошо, что сейчас боевики согласились сдать оружие", - говорит офицер армии Сирии Аммар Абу-Фау.

Переговоры были сложными, зато теперь мирный процесс проходит без единого выстрела. Местные жители фотографируются с российскими военными. Они действительно принесли мир на эту землю. Ситуация в Дераа из тупика поворачивает на новую траекторию развития.

"ТВ Центр", Сирия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram