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Между Индией и Великобританией вспыхнул скандал из-за вакцины

09:01
  • среда
  • 22 сентября 2021

Лондон ввел новые правила для въезда вакцинированных

Большой скандал разгорается между Индией и Великобританией на фоне прививочной кампании. Всё из-за новых правил, которые ввёл Лондон.

В конце прошлой недели королевство объявило, что вакцинированными будут считаться только те, кто привился препаратами, одобренными в Британии, США и Евросоюзе. Однако в список по неясным причинам не включили вакцину, которая производится в Индии. При том, что сам препарат создают по технологиям компанииAstraZeneca. Изменилось только название. Более того, эту вакцину по запросу Лондона ранее поставляли и в саму Великобританию. По оценкам Нью-Дели, ей привились около 5 миллионов подданных королевства.

Из-за этих правил жителям Индии, при въезде в Британию, придётся проходить 10-дневный карантин, как и другим непривитым. В Нью-Дели новые правила Лондона назвали не просто возмутительными, а расистскими.

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