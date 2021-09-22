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Мощные ливни обрушились на курорты Краснодарского края

08:49
  • среда
  • 22 сентября 2021

Стихия буйствовала практически на всем побережье

В Приморье ликвидируют последствия циклона, он пришёл в регион из Китая и принёс мощные ливни, ветер с порывами до 25 метров в секунду. Во Владивостоке затопило детский сад и школу - детей перевели на дистанционный режим обучения. Заливает сейчас и черноморское побережье.

В Сочи подтоплены целые кварталы, по дорогам не проехать из-за пробок и огромных луж. Ливнёвки не справляются с таким количеством воды. В Дагомысе ураган повалил деревья, движение по трассе Джубга - Сочи на несколько часов было закрыто. Расчищать проезжую часть коммунальщикам помогали водители.

В Геленджике от мощных потоков воды пострадали пляжи. Жителей и туристов просят воздержаться от отдыха на побережье. Температура на курортах сейчас ниже климатической нормы на 5-6 градусов и этот сентябрь, по прогнозам, может оказаться самым холодным за последние 20 лет.

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